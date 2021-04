Onderhand heb ik zo'n beetje elk wandelpad gezien, bos en strand en zelfs dijken komen me de neus uit. Ik voel me al aardig stuiterbal worden de laatste maanden. De galeriehouders kotsen me uit omdat ik afspraken maak voor het bewonderen van kunst in de winkel omdat het in een museum niet mag. Er is geen uitlaatklep voor de stress. Het concert van whatever band/orkest. Het bekijken van schilderijtjes en toneel brengen me afleiding. Heel wat andere afleiding dan die breindodende bullshit van een rechthoekig scherm. Ook ben ik het wel zat om te sporten via Zoom, waarbij de trainer net die nuances niet kan zie waar ik het fout doe en me dus al maandenlang een blessure aantrain.

En de hele fucking tijd wordt me aangeluld dat we domme klootzakken zijn die niks goed doen, dat we de bejaardentehuizen leeggehoest hebben. Sodemieter toch een end heen zeg. Er kan een hoop zonder die krampachtigheid. Terrassen zijn wel het laatste wat ik nodig heb, maar het voordeel is dan wel dat het lekker opruimt in het platgestampte modderige stadspark waar iederen z'n blikje baco en gintonic in de vijver heeft getieft. Alsof we zonder terras opeens niet met een sixpack naast elkaar gaan zitten in de buitenlucht. Nog een verjaardag zonder gasten, godsamme, ik ken m'n eigen ouders niet eens meer.