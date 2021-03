Even een bericht uit de onderbuik want het is gékmakend, die volstrekte incompetentie van totaalfaalhaas Hugo de Jonge en zijn team van Pierrot de Clowns, want op álle mogelijke manieren loopt hij op z'n geile schoenen achter de feiten aan, met in zijn kielzog alle makke schapen van de complete natie. Het testen was al een gigantische puinhoop en dát was al triest, maar die fase ligt nu wel achter ons want het komt alleen nog maar aan op prikken. Op PRIKKEN PRIKKEN PRIKKEN. Disclaimer: dat gaat dus over mensen die zo'n prik WILLEN, want dat gelul over indirecte verplichtingen middels vaccinatiepaspoorten, daar worden we ook hondsmoe van. Maar nu gaat het even om mensen die wíllen.

We moeten vernemen dat de vaccinatiecentra LEEG zijn, terwijl er 900.000 vaccins op de plank liggen en er zogenaamd NIEMAND belt. Het is vrij simpel: die vaccins moeten WEGGEPRIKT worden. Allemaal en zo snel mogelijk, want kwantiteit mag nu wel even voorgaan op kwaliteit. Terwijl ze in Groot-Britannië prikken als beesten en in Amerika met op Franse péagepoorten gelijkende drive-throughs duizenden mensen per uur wegprikken, ze zitten daar gewoon weer lekker op het terras, moeten wij allemaal maar slaafs voldoen aan vrijheidsbeperkende idioterie omdat ze het in Den Haag totaal onderschat hebben, of simpelweg de kwaliteit niet hebben te kunnen opereren onder druk - Bruins ging niet voor niets plat. PRIKKEN. Er zijn er héél veel mensen die wél gewoon geprikt willen worden, maar iedereen wacht netjes op z'n beurt en mensen die dat niet doen krijgen meteen een grote bek van Hugo de Jonge met gezever over 'solidariteit'.

Iedereen DOET MAAR WAT en ondertussen moet het land lijdzaam toezien hoe Hugo de Clown op Twitter met zijn schijtlollige gezwets ligt te ginnegappen met televisiejoker Arjen Lubach, met dat oeverloze gelul over 'je wil er klaar voor zijn als er grotere leveringen komen' en ondertussen is er 0 perspectief, 0 flexibiliteit, 0 overzicht en 0 orde: we kunnen inmiddels al 10 verhalen opdreunen van mensen die net als vaccinatievoordringer Maarten van Rossem gewoon maar eens hebben gebeld en meteen terecht konden. Dit soort verhalen: "Het is een arm vinden óf vaccin weggooien (...) Wie toevallig op het juiste moment in de wachtkamer van een dokter zit, kan zomaar gevaccineerd worden tegen het coronavirus." Dit is geen beleid, het is ad hoc gepruts. Het hangt van toevalligheden aan elkaar. Er worden vaccins weggepleurd wegens cherryprikking, mensen die toevallig in een wachtruimte zitten krijgen wél, de priklijnen worden bestierd door een stel werknemers uitzuigende aso's en de halve wereld lacht ons uit omdat we als een stel blinde alpaca's aan de hand van Hugo de Jonge over zijn heide huppelen.

Hugo de Jonge, die nog te warrig is om te mogen stemmen, en Mark Rutte tetteren tijdens die doodvermoeiende persconferenties telkens dat het vijf voor twaalf is, maar in de praktijk blijkt uit NIETS dat het vijf voor twaalf is. In de praktijk is het één minuut voor negen en zit iedereen aan de dubbele espresso, rustig te bedenken wat ze vandaag weer eens gaan verneuken. Megaprikstraten inrichten, de vaccinatiegraad zo snel mogelijk OMHOOG en de besmettingscijfers zo snel mogelijk OMLAAG, dat hadden we een jáár geleden al kunnen doen. Hartstikke prima dat iemand met een clipboard in de hand staat te sorteren of iemand 64 jaar en 10 maanden is of 65 jaar en 1 maand, maar ook voor de rest moet en kán het gewoon snéller. Dan hadden we die 900.000 vaccins die nu in de koelkast liggen te verrotten weg kunnen prikken in armen van mensen die staan te popelen af te zijn van het bangmakende getrut van die Haagse demagogen, dan waren die maffe cijfers uit die doodvermoeiende RIVM-tombola over een paar weken LaGeR dAn HeT GemIdDeLdE en dan kunnen we een keer aan AFSCHALEN gaan denken. Dan worden de biertaps weer gevuld, dan worden de tafels in de restaurants weer gedekt en dan houden zelfs de rebellerende jongeren zich misschien wel koest vanwege een straaltje licht aan het einde van de tunnel. Zelfs Gompie en Kuipers zijn er klaar mee. Er moet GEPRIKT worden. De enige in Nederland die nog heilig gelooft in die even verwarrende als lachwekkende routekaart is Ab Osterhaus en die is godbetert al tien jaar dood.

En wáárom prikken we zo sloom? Dat weet Hugo de Jonge natuurlijk niet; geconfronteerd met vragen blinkt-ie uit in 'zou kunnens'. "Het zou kunnen dat mensen bijvoorbeeld een sms hebben gekregen dat ze hun afgezegde afspraak weer opnieuw konden gaan maken, maar dat mensen dat niet direct zijn gaan doen. En dachten: ik doe het wel een weekje later." Ja, dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen dat mensen gewoon denken: er is zó veel onduidelijkheid, er wordt zó transparantloos gegoocheld met mogelijke bijwerkingen en het is zó'n chaos overal dat ik wel effe wacht. Dat zou óók kunnen. Het zou ook kunnen dat Hugo de Jonge gewoon geen tabak meer kan maken van het woud aan planten dat recht voor zijn neus groeit.

Ondertussen ligt de complete natie gewikkeld in aluminiumfolie te sudderen op de warmhoudplaat van Hugo de Jonges beloftes, maar Hugo de Jonge heeft inmiddels zó veel beloftes gedaan dat we hém sowieso niet meer geloven. We willen een ander kompas. En dan zijn we er nog lang niet: omdat we te traag waren verdwenen er miljoenen vaccins in de armen van de Britten, wordt het volk bedrogen met rekenmethodes, wordt er schaamteloos gelogen over ic-capaciteit, dat gekonkel met die lachwekkende app is helemáál om uit je broek te scheuren en zo kunnen we nog wel een uur doorgaan.

We zouden best willen eindigen met 'GA PRIKKEN HUGO' maar de lol is er wel af. Het is een zongebruind omhulsel van leegte en die witgepoetste tandenrij is niets meer dan een glimlach van totale paniek. Ga gewoon WÉG, Hugo.

Uit de mail. Lekker druk in Maastricht!