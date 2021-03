: Mijn vrouw werkt op de IC op een groot binnenstedelijk ziekenhuis. Ze eet nog steeds boterhammen met pindakaas en hagelslag. Destijds en nu nog steeds. En nu?

Er liggen er bij haar nu 15 op de IC. Dat is prima te managen en dat was het vorig jaar ook. Ja, het was drukker, maar if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Het heeft allemaal met werkethiek te maken. De zorg kan daar nog veel in leren. Even paar stapjes extra is absoluut geen ramp.