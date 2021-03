Ik ben benieuwd of Omtzigt zijn woordvoerderschap over de "Euro en Europese Zaken" behoudt en of dat rapport over de toekomst van de Euro er ooit nog komt, waar hij het Ministerie van Financiën om gevraagd heeft, wat de Tweede Kamer in oktober 2020 is toegezegd en waar het nu nog steeds op wachten is, omdat er geeneens een commissie voor is samengesteld, omdat het kabinet dat te comlex vindt.

.

Functie elders, gaat om zijn woordvoerderschap over de Euro.

De D66 wil alleen met het CDA regeren, als Omtzigt zijn woordvoederschap over de Euro opgeeft en niet langer dat raport over de toekomst van de Euro opeist.

.

En Hoekstra moet zijn onderhandelingsstijl zoals hij die vorig jaar bij de onderhandelingen over het Coronafonds liet zien, laten varen, als hij MinFin wil worden.

.

Die memo gaat over de Euro en 'functie elders' is een eis van D66.