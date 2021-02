Kijk naar hoe het Diederik Gommers is vergaan, en besef dan hoe het komt dat sommigen van ons het naar het hoofd stijgt en zij zich in gaan beelden profeet te zijn.

Het heeft er bij Diederik natuurlijk altijs al in gezeten, het zit ontegenzeglijk in zijn karakter. Hij was er van jongs af aan al aan gewend dat men hem aardig vond, zo invoelend, zo enthousiast ook. Als je op school een opdracht kreeg en met Diederik in de groep zat, dan gebeurde er tenminste iets, dan kwam de groep tot leven, want Diederik zweepte de boel vanaf de eerste minuut op. "Kom jongens, wat gaan we doen?" vroeg hij dan enthousiast en de manier waarop hij vragend, nee smekend naar iedereen keek maakte dat je echt je bijdrage wilde leveren, al was het alleen maar om Diederik gelukkig te maken. Diederik maakte het beste in je wakker, gaf je de kans niet om je te drukken, om schijt te hebben, om dwars te liggen, Diederik was de weg, de waarheid en het leven.

En zo werd Diederik Gommers intensivist en uiteindelijk voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. "Kom jongens, we gaan heel intensief zorgen voor iedereen die hier binnenkomt" hoefde hij maar te zeggen, en iedereen zette dan spontaan zijn beste beentje voor. Want Diederik teleurstellen, dat werd als vele malen erger beschouwd dan een doodzonde begaan. Dat was de kracht van Diederik, hij haalde het beste in de mens naar boven.

Maar toen kwam Covid-19, en liepen binnen de kortste keren de IC-afdelingen vol en moesten we, voor het eerst in lange tijd, werkelijk kordaat handelen. "Kom jongens, wat gaan we doen?" vroeg iedereen zich af, tot aan de tafels van de lulprogramma's, en het was op dat kritieke moment dat Diederik Gommers het podium besteeg als Intensive Care-goeroe. Je hoefde maar één keer de smekende uitdrukking op zijn gezicht te zien en hem "jeetje" te horen zeggen, en je wist dat het ernstig was, dat er iets gedaan moest worden, dat het vijf voor twaalf was, dat we bijna ten onder dreigden te gaan. En het werkte. We wilden Diederik Gommers niet teleurstellen. Het was geen intellectuele lockdown, maar een emotionele. We offerden ons op voor de gemoedsrust van Diederik. Als hij smekend keek voelden wij ons schuldig, maar als hij zich verwaardigde om voorzichtig te glimlachen, dan voelden we dat we een goede daad hadden verricht en daarmee de mensheid aan het redden waren. De stemming van Diederik Gommers, dwars door alle becijferingen heen, was ons baken.

En daar ging het bij Diederik mis. Hij had zich altijd al afgevraagd waarom hij zijn medemensen zo kon motiveren, en stilletjes had hij misschien al wel gedacht dat er iets bijzonders met hem aan de hand was, maar hij had er tot dan toe genoeg aan gehad om geprezen te worden om zijn enthousiasme en zijn kundigheid. Maar nu was er toch iets wakker geworden in hem, iets dat hij nooit had toegelaten, nu bekroop hem iets, werd hij overvallen door een nieuwe, heldere, allesomvattende gedachte: hij was een bijzonder mens, hij had een roeping, een hoger doel. Zijn carrière als intensivist was slechts een opmaat geweest tot waar hij nu toe geroepen werd, het leiden van een volk.

"Kom jongens, wat gaan we doen?" was daarmee in één groots moment veranderd in "kom jongens, dit gaan wij doen", zijn vragende blik was veranderd in een priemende, dwingende blik, en zijn smekende stem klonk plots als een gebod.

De geboorte van een dictator.