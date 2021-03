Wat is hier aan de hand, waar komt deze toename vandaan? Wybren van Haga (FvD) stelde al eerder kamervragen over de onverwachte toename van het aantal besmettingen in verpleeghuizen in correlatie met de periode vlak na vaccinatie.

www.bmj.com/content/372/bmj.n783/rapi...

"De Pfizer-vaccinatie veroorzaakt een voorbijgaande daling van het aantal lymfocyten gedurende de eerste drie dagen na vaccinatie. De fase 2-onderzoeken van AstraZeneca lieten op dezelfde manier een daling van het aantal neutrofielen zien. Na vaccinatie is uitputting van neutrofielen en uitputting van lymfocyten aangetoond voor andere vaccins en de laatste is bekend sinds 1981. Er is tegenstrijdige literatuur over de vraag of dit effect leidt tot vatbaarheid voor virale infecties, maar er zijn zeker aanwijzingen dat dit het geval is bij kinderen. Gezien het bewijs van uitputting van witte bloedcellen na COVID-vaccinatie en het bewijs van verhoogde COVID-infectiepercentages kort na vaccinatie, moet de mogelijkheid dat de twee causaal verband houden, dringend worden onderzocht."

Samengevat, in de periode kort na vaccinatie ligt je immuunsysteem na de prik tijdelijk plat en is bezig met het opbouwen van je verdediging. Als onderdeel van de werking van het vaccin worden er daarbij ook lichaamscellen aangevallen. Als daar een virus bij komt verergert dus de situatie. Je verdediging is sub-optimaal, je wordt aangevallen terwijl je nog aan het opbouwen bent. Een griepprik wordt ook nooit gezet tijdens de griepgolf zelf, altijd voorafgaand aan de griepgolf. Wanneer je je afvraagt waarom er meer mensen ziek worden, dit is de logische verklaring.