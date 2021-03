Er is één gebied waarop we Rosanne Hertzberger volledig mee vertrouwen en dat is gratuite morele verontwaardiging microbiologie. Ditmaal ging haar zaterdagcolumn in NRC min of meer over haar eigen vakgebied en bovenstaande passage sprong er uit: medio 2020 had premier Rutte de kans om bij het Leidse bedrijf Halix een flinke productiecapaciteit voor coronavaccins te reserveren. Uit (te laat gegeven) antwoorden van De Jonge op Kamervragen van de SP blijkt dat Halix zo’n 5 miljoen doses per maand kan produceren, genoeg om heel Nederland in een kwartaal te vaccineren. Maar Rutte reageerde te laks, waardoor de Britten er met onze medicijnkluis vandoor gingen.

De Halix-capaciteit werd onder zijn neus weggekaapt met als gevolg dat tientallen miljoenen in Nederland gefabriceerde doses niet hebben gezorgd voor terugkeer van het nieuwe normaal & heropening van Onze Horeca, maar zijn verdwenen naar het buitenland. Dat komt omdat Engeland onze premier te snel af was, een feit dat is weggemoffeld in de notulen van een schriftelijk overleg van vorige week, in antwoord op vragen van... het CDA. Hertzberger spreekt in haar column over ‘diverse mensen’ die haar vertellen dat Rutte de Halix-vaccins ‘gewoon heeft laten wegglippen’, wij gokken met grote zekerheid dat de door het CDA gestelde vragen zijn opgesteld door een Kamerlid waar de heer Rutte graag een andere functie voor wil hebben, omdat De Nationale Omtzigtman iets te goed is in zijn huidige controlerende taak.