In het AD: "Rutte gaat niet met hele linkse wolk van partijen regeren".

Nou dit is weer zo'n bewaarartikel, hoewel het in het AD staat dus in een opinieblad kan het achter de betaalmuur in het artikel zelf nog enigzins genuanceerd worden. Maar het is weer zo'n goedkope verkiezingsmove.

Waar men nog wel eens dacht in een tweestrijd voor de VVD te moeten stemmen, om sneller afbraakbeleid van bijvoorbeeld de PvdA te voorkomen. Is dat nu totaal zinloos een stem op de VVD is nu inderdaad een stem op NX66, GroenLinks (straks gaat een deel daarvan door als MoslimBroederschap) of PvdA.

Rutte kan niet anders, aangezien hij op voorhand andere mogelijkheden uitsluit.

In het debat met Wilders deed hij een politieke opening, Wilders moest zijn excuus aanbieden voor de minder, minder uitspraak en afstand doen van zijn principe dat de islam een gevaar is voor de welvaart en democratie.

Met name dat minder-minder is door de VVD (kom er maar in Opstelten) gebruikt om Wilders te beschimpen en klein te houden. Nu moet Wilders daarvoor openlijk z'n excuus aanbieden als drempel om mee te kunnen doen met de formatie. Waarom?

Anders leidt dat tot gezichtsverlies voor Rutte!

Rutte gaat gewoon met Kaag als vice-heks verder.