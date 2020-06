Iedereen met meer dan een 6 voor Wiskunde A op het Atheneum kan uit de losse pols berekenen dat je met een random steekproef van, pak 'm beet, een paar duizend Nederlanders een vrij duidelijk beeld, met 95% confidence-interval en bijbehoorende error kan krijgen. Dit zou je letterlijk in één dag kunnen uitvoeren. Ook was na een paar dagen -en niet in de laatste plaats door de data uit andere landen die vóór Nederland al betroffen waren- middels het pareto-principe al duidelijk dat alles dat niet a) ouder dan 65, b) niet dik en c) geen vooraandoening had, in principe geen risicogroep was. Dat zijn dus óók niet de mensen die de IC bezetten, voor het geval dat de "jamaar-de.ic-capaciteit"-roepers menen een argument te hebben. Tel dat bij mekaar op en je kan gewoon niet anders concluderen dat het hele beleid, de lockdown, het geruzie, de onduidelijkheid, de economische gevolgen, de polarisatie, het politieke gestuntel, het gelul over doodgeboren apps, het laten leiden door de emotie van de dag, etc etc, allemaal gewild is. Iets nalaten en bewust niet goed doen is ook een vorm van beleid. En inmiddels is het glashard ontkennen, het herhalen van een vooringestudeerd riedeltje, het overduidelijk liegen en daar dan allemaal mee wegkomen, omdat er toch geen gevolgen komen, jammergenoeg ook aan de orde van de dag. De democratie zoals we die kennen is allang dood. Op het moment dat terechte kritiek geuit wordt en de verantwoordelijke gewoon opzij kijkt en niet reageert en weer over gaat tot de orde van de dag, is het debat dood. Je bent dan in een autocratie beland. Of nu doelbewust of gewoon door pure onkunde, het resultaat is hetzelfde: de maatschappij is door links gekaapt. En dat betekent dat de ultieme kenmerken van het links gedachtengoed overal opduiken: 1) eigenverantwoordelijkheid bestaat niet, het leed is per definitie de schuld van anderen 2) je eigen beleving bepaald de werkelijkheid; alle andere meningen worden niet toegelaten, zelfs niet als er bewijs voor is 3) je deelt, arbitrair en volledig naar door jou bepaalde willekeur, andere mensen in groepjes in, bepaald door raciale, sexuele en politieke kenmerken en bestempelt iedereen anders dan jou met historisch gezien het meest extreme kwaad (racist, fascist, genocide etc), zodat automatisch ALLE middelen geoorlooft zijn om die groepen de mond te snoeren en dan komen we tenslotte bij 4) je bestempelt jezelf als slachtoffer van de andere groepen, waardoor de keuze voor alle anderen is: either you're with me or you're against me en de polarisatie, onder dreiging van geweld is compleet.

En dit, mijne dames en heren, noemen we in één woord: fascisme.

Genoeg is genoeg!