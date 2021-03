Hugo is onderwijzer op een basisschool, wat verwacht je dan? Van de PABO "studenten" weten we dat 80% de rekentoets de eerste keer niet haalt en het niveau blijft daarna bedroevend.

Ik heb met eigen ogen gezien en gehoord welk een dommigheid onze kinderen iets moet bijbrengen. Lesboeken, vele jaren oud, staan vol met elementaire fouten zoals foute vervoegingen van werkwoorden, rekenfouten, stijlfouten, propaganda en oude informatie (aardrijkskunde). Engels leren de kinderen niet, ze leren Amerikaans via een online programma met verkeerde uitspraak en Amerikaanse woorden (fall in plaats van outumn bijvoorbeeld).

Leerkrachten wijzen op die fouten heeft geen zin, ze lachen het een beetje weg en je ziet gewoon dat ze geen idee hebben wat je bedoelt. En je kunt de ijdele hoop laten varen dat ze een mailtje sturen richting Wolters Noordhoff om die fouten in de volgende druk te corrigeren want ze zouden niet weten hoe dat moet en wat ze dan moeten zeggen en bovenal waarom.

Dat niveau loopt ontstijgt dus niet dat van een 12-jarige maar zo iemand hebben ze wel gekozen om minister van VWS te worden. Nou, vast een aardige kerel op feestjes maar volstrekt ongeschikt voor deze functie. En dan komt er ook nog eens een pandemie, dan moet je deze vent toch onmiddellijk vervangen? Maar ja, Mark is ook maar onderwijzer dus ons-kent-ons en ook hij heeft geen idee wat hij fout doet dus hobbelt hij vrolijk verder op deze manier.

Ik vind het niet verrassend dat Hugo komt aankakken met een paspoort waar de gaten al in zijn geslagen. Hij is het geldige paspoort gewoon kwijt want je oude paspoort wordt ingeldig gemaakt als je het nieuwe komt halen. Die flapdrol maakt dus niet alleen een puinzooi van het leven van alle Nederlanders, zijn eigen huishouden is blijkbaar ook een grote teringbende.

En morgen verandert er niets, dat is nog het ergste.