Vaccinatie gaat ons toch niet redden. Het Australische Lowy Institute heeft verschillende prestatie-indicators op een rijtje gezet om aan te geven welke landen het best hebben gereageerd op COVID. Nieuw-Zeeland staat met stip op nummer één. Nederland staat op nummer 75. Rwanda staat op nummer 6. interactives.lowyinstitute.org/featur...

Vaccinaties gaan ons niet redden. Tegen de tijd dat iedereen hier een spuit heeft gekregen, is het virus al dusdanig gemuteerd dat er weer een nieuwe spuit nodig is. En als dat al niet zo zou zijn, dan heb je alsnog een spuit nodig omdat blijkt dat die immuniteit na een maand of drie sowieso al verdwijnt.

Er is maar één exit-strategie die ons gaat redden: nul Covid. Dat betekent zes weken lang alles hermetisch op slot, maar dan ook echt op slot. Grenzen dicht. Schiphol dicht. Thuisblijven. Hooguit één keer per week boodschappen doen op nummer. Dat houd je zes weken vol. Daarna gooi je de hele boel weer open: definitief. Af en toe krijg je een brandhaard: dan sluit je die stad hermetisch af en houd je de rest van het land open. Ik zou niet weten waarom Thailand en Vietnam dat wel kunnen en wij niet. Die staan ook in de top 10, en dat zijn allesbehalve eilanden. Laten we nou in godsnaam eens ophouden over gelul over volksaard, "dat kan hier niet" en "vrijheid". Is wat we nu hebben vrijheid dan?

Nul Covid is de enige juiste strategie. Nieuw-Zeeland bewijst het. Thailand bewijst het. Vietnam bewijst het. Daar hebben ze popconcerten en alles met duizenden mensen. Zij leven weer. Ondertussen zijn wij door halfslachtig beleid een jaar en 15.000 doden (CBS: oversterfte) verder en terug bij af. Of eigenlijk is de situatie nog erger dan in maart 2020. Dat betekent dat we tot nu toe voor jan lul thuis hebben gezeten, om over de kosten nog maar te zwijgen. Dit hele probleem had in april al kunnen zijn opgelost. Maar die scholen moesten en zouden open blijven, want in Nederland schijnen zo ongeveer alle kinderen te worden mishandeld en lopen ze een leerachterstand op die ze tijdens de zomervakantie kennelijk niet oplopen. Nou, hier is het resultaat.