Dankzij een nieuwe rekenmethode van het ministerie van Volksgezondheid staat Nederland na gisteren (toevallig de dag van de persconferentie waarop Mark Rutte en Hugo de Jonge Nederland een perspectief op nog meer slap geouwehoer boden) niet meer onderaan de EU-vaccinatieranglijst. We hebben Slowakije, Finland en nog een paar andere rakkers ingehaald en staan nu op de 8e plaats van de 27. Nou nou nou. 8e van de 27 EU-landen. Wij zijn de horlepiep aan het dansen hoor.

Hoewel. Ten eerste moeten we maar eens zien of die nieuwe rekenmethode niet zoals de vorige keer na twee dagen alsnog in de prullenbak belandt. En ten tweede: we staan 8e van de 27 landen in de Europese Unie. De Europese Unie heeft er met haar solidariteitsaanpak nou juist voor gezorgd dat wij ongeveer even weinig vaccins hebben als alle andere lidstaten, die ook heel weinig vaccins hebben. Het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, staat niet 8e van de 27 landen in de Europese Unie. En het Verenigd Koninkrijk heeft ook geen nieuwe rekenmethode nodig om van 'vrij weinig' naar 'nog steeds vrij weinig' gevaccineerden te gaan. Maar wij wel. Gefeliciteerd hoor. Hiep hiep. Hoera.

