Een blinde vlek voor bestaande medicijnen Door LEON DE WINTER

"Eergisteren zag ik een video van een Amerikaanse wappie. In de video beschrijft hij hoe het gaat wanneer je positief bent getest. Je krijgt een verklaring en dan word je naar huis gestuurd. Als je vraagt of er een behandeling is, of je voor advies naar instituten kunt bellen, dan is het antwoord telkens: „Nee.”

Hij zegt: „Dit is de standaardzorg in de VS. Als we vandaag naar een willekeurig testcentrum in Texas gaan, dan garandeer ik dat dat de standaardzorg is. Geen wonder dat we 45.000 doden in Texas hadden. De gemiddelde persoon in Texas denkt dat er geen behandeling bestaat.”

Volgens deze wappie kun je met een combinatie van bestaande medicijnen de effecten van het virus wél onderdrukken. In de video zegt hij: „Hoevelen van jullie hebben een enkel woord gekregen over wat je moet doen als je de diagnose van Covid-19 krijgt? (…) Kijk eens naar het Witte Huis. Waarom hebben we geen commissie van artsen die ingehuurd is om alles te doen om ziekenhuisopnames te stoppen? (…) We hebben een complete blinde vlek over behandeling.”

Bron:

www.telegraaf.nl/watuzegt/1837370500/...

Srceenprint Artikel: imgur.com/a/PIhgZln