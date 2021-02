Hugo is directeur van een basisschool. Een hoofdmeester. En dus geen crisismanager. Rutte had bij het uitbreken van deze crisis een fatsoenlijke manager moeten aanstellen en bij het vaccineren de specialisten van de Mexicaanse Griep erbij moeten halen.

Nee, doet Hugo wel, die kan dat.

Man, de ergste crisis die deze man ooit heeft meegemaakt was toen er 3 juffen tegelijk ongesteld waren op school, erger niet. Hij heeft geen idee wat hij moet doen en laat zich ook niet souffleren. Het zou me geen ruk interesseren als hij deed alsof het z'n eigen idee was en zich intussen door competente mensen liet bijstaan, als het maar goed gebeurde. Maar Hugo verneukt alles wat zijn handen aanraken.

Deze griezel met z'n vlotte babbel is van het CDA. Onthoudt u dat allemaal eventjes? En het CDA vond het een goed idee om hem lijsttrekker te maken. Tuurlijk, de pandemie is nog niet voorbij - op zn hevigst zelfs - en dan maken we de verantwoordelijk minister lijsttrekker want daar heeft hij wel tijd voor.

Dezelfde debiele overwegingen als toen de coalitiepartijen het wel een tof idee vonden om een schooldirecteur de baas te maken van een ministerie van VWS. Van een pandemie was weliswaar nog geen sprake maar wie denkt dat een schoolmeester met 0,0 ervaring in gezondheidszorg en geen managementervaring tóch minister kan worden?

17 maart is het zover, dan moeten we afrekenen. Maar ik weet nu al dat heel debiel Nederland weer stemt op dezelfde partijen. "Ja, ga er maar aan staan." Nee, daar hebben we die mensen voor en die verneuken het. Bij een normaal bedrijf was je al 100x ontslagen geweest.

Benieuwd hoeveel doden Hugo op z'n geweten heeft met z'n gepruts.

Man, ik kan me er gewoon kwaad om maken.