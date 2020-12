Eerst de EU die hun EMA ambtenaartjes op hun gemakje 2 à 3 weken lieten kijken voor goedkeuring, terwijl het vaccin door de Britten allang was goedgekeurd. Vervolgens gaat de gezondheidsraad in Nederland nog even z'n plasje erover doen. Daarna kan Hugo eens wat gaan organiseren. Hij gaat de huisartsen inzetten: oh wacht de huisartsen zijn daar helemaal niet voor uitgerust. Hoe kan dat nou. Weten we nog dat die koelkastenfabrikant (-70 graden koelkasten) in Nederland zich erover verbaasde dat hij helemaal geen bestelling had van de Nederlandse overheid? Terwijl er zat bedrijven zijn in Nederland die stonden te springen om dit te organiseren.

Dan die opzichtige manipulatie: 'We gaan met z'n allen maandag beginnen zegt de EU, dan geloven die stomme burgers vast wel dat de EU keihard voor de burgers gaat. Zo laten we namelijk de burgers wel ff zien dat de EU wel heel goed bezig is en zijn de burgers heel blij met de EU'.

Het is te vermoeiend om je mee bezig te houden,