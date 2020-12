FDA publiceerde eind oktober dit jaar een lijst met bijwerkingen die kunnen optreden na het coronavaccin

In een document van de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) staat een lijst van mogelijke ernstige ziekten en nadelige lichamelijke reacties die kunnen optreden na injectie met Covid-19 vaccins. Naast de dood worden onder andere een hartaanval, een hersenbloeding, hersen- en ruggenmergontstekingen, narcolepsie en kataplexie, gevolgen voor zwangerschappen en geboorten, en tal van andere (auto-immuun) ziektes genoemd.

Op pagina 16 van de ‘CBER-plans for monitoring vaccine safety and effectiveness‘ van het Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, gepresenteerd op 22 oktober 2020 in de Meeting Presentation COVID19, staat de volgende voorlopige lijst van verwachte mogelijke tegenreacties op Covid-19 vaccins:

1. Guillain-Barré syndroom, een auto-immuunreactie en aandoening van het zenuwstelsel, dat mensen kunnen oplopen na bijvoorbeeld de griepprik. Verschijnselen: tintelingen en gevoelsverlies, moeite met lopen, slikproblemen, snel toenemende spierzwakte, ademhalingsproblemen, verlies van reflexen, spierverlamming, en in zeldzame gevallen coma. Het syndroom gaat meestal na een tijdje vanzelf over, maar soms is het chronisch. In Nederland krijgen jaarlijks 1,3 op de 100.000 mensen GBS.

2. Acute uitgezaaide encefalomyelitis (ADEM), een ontsteking aan het ruggenmerg en de hersenen. Oorzaken: een virus of een vaccin (in 5% van alle gevallen is een gewone griepprik of het vaccin tegen H1N1 (Mexicaanse griep) de oorzaak). Komt bij slechts 8 op de 1 miljoen mensen voor. Tussen 2006 en 2014 kregen 60 Amerikanen ADEM na een griepprik, en 12 na gevaccineerd te zijn tegen H1N1.

3. Transverse myelitis is een zeldzame neurologische aandoening waarbij het ruggenmerg ontstoken raakt, en waar 2 personen in de testfasen door werden getroffen. Dit is een zeer zeldzame aandoening die normaal gesproken wereldwijd bij slechts 4,6 op de 1 miljoen mensen optreedt. Dat 2 personen van slechts enkele duizenden deze aandoening opliepen door een Covid-19 vaccin, zal velen dan ook bepaald niet gerust stellen. Deze twee vaccin slachtoffers zullen de rest van hun leven niet of nauwelijks meer kunnen lopen.

4. Encephalitis/ myelitis/ encephalomyelitis/ meningoencephalitis/ meningitis/ encefalopathie zijn door het comité voor het gemak maar samengevoegd, omdat het allemaal ontstekingen aan of om de hersenen betreft. Er is een waslijst symptomen van, zoals hoofdpijn, koorts, nekpijn, toevallen, afwijkend gedrag, problemen met denken, persoonlijkheidsveranderingen, zintuiglijke verstoringen, ernstige vermoeidheid, slaapstoornissen, coördinatiestoornissen, stemmingsstoornissen, epileptische aanvallen, tremoren, desoriëntatie, angsten, verminderd bewustzijn, en coma.

5. Stuiptrekkingen / toevallen.

6. Hersenbloeding.

7. Narcolepsie (de ‘slaapziekte’ waar enkele duizenden mensen aan lijden door het Mexicaanse griepvaccin in 2009. De Nederlandse staat heeft hier een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s voor moeten uitkeren.)

8. Kataplexie. Aanvallen die seconden tot uren kunnen duren, en waarbij de spieren van het skelet acuut verslappen, soms tot een volledige lichaamsinstorting leidend. De persoon blijft de hele tijd bij bewustzijn.

9. Anafylaxis, oftewel een anafylactische shock, een ernstige, soms levensbedreigende allergische reactie, die na ieder vaccin kan optreden. In de VS overlijden er jaarlijks zo’n 500 tot 1000 personen door. De schatting is dat tot 100 per 100.000 mensen per jaar anafylaxis krijgt, ongeveer 5 x zoveel als in 1980. Zou dat misschien iets met het fors toegenomen aantal vaccinaties te maken kunnen hebben?

10. Acuut myocardiaal infarct, oftewel een hartinfarct.

11. Myocarditis/ Pericarditis. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier, dat hartfalen kan veroorzaken. Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje.

12. Auto-immuun ziekte.

13. De dood.

14. Gevolgen voor zwangerschap en geboorte. (In de bijsluiter van het Pfizer vaccin wordt zelfs expliciet gewaarschuwd dat ‘onbekend is of het Covid vacicn van invloed is op de vruchtbaarheid.‘)

15. Multiple Sclerose en andere ‘demyelinisatie ziekten’ (MS is met afstand de bekendste, maar staat niet apart genoemd in het document).

16. Niet-anafylactische allergische reacties.

17. Trombocytopenie, een tekort aan bloedplaatjes, wat stollingsproblemen veroorzaakt. Verschijnselen zijn o.a. onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloed in je urine, zwarte ontlasting, bloedbraken, bloedingen van slijmvliezen en heftige menstruaties. Wordt meestal behandeld met medicijnen, soms een bloedtransfusie.

18. Uitgezaaide Intravasculaire Coagulopathie (DIC): bloedklonters die in het hele lichaam kunnen optreden. Symptomen: pijn in de borst, kortademigheid, problemen met praten, problemen met bewegen, huidbloedingen, bloed in urine en ontlasting, orgaanfalen.

19. Ader trombose (Veneuze trombo-embolie, VTE), waar ook longembolie onder valt.

20. Atritis en artralgie / gewrichtspijn.

21. Ziekte van Kawasaki, ook bekend als MCLS (mucocutaan lymfekliersyndroom), een zeldzame aandoening waarbij de middelgrote bloedvaten ontstoken raken.

22. Multisystemisch Ontstekingssyndroom bij kinderen, of MIC-S (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), een zeldzame, op de ziekte van Kawasaki lijkende ziekte.

23. Door het vaccin versterkte ziekten.

www.fda.gov/media/143557/download