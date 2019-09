De repressieve overheid: een belastingverhoging van 450%

Sinds de kredietcrisis verlaagt de ECB de rente naar 0%. De Europese overheden hebben immers gigantische schulden door wanbeleid en de rente daarover moet omlaag anders is het niet meer te betalen.

Financiële repressie (onderdrukking) noemen we dat. Van wie? Van de spaarders en beleggers, want die moeten op zoek naar rendement omdat je het van je spaarrekening niet meer moet hebben. Terwijl je wel belast wordt voor een verondersteld rendement van 4%. Dat heet: interen op je vermogen.

De gevolgen? Kopersgekte op de huizenmarkt, woningnood onder en onbetaalbaarheid voor iedereen en zijn moeder maar vooral voor de middeninkomens, overal financieringsgeld dat tegen de wanden opklotst en voor het minste rendement al over de rand heenloopt en i.h.a. bijna overal dus een totale mismatch tussen vraag en aanbod.

Aanschouw de gevolgen van overheidsingrijpen.

Vanzelfsprekend leidt de box 3-heffing op o.a. spaargeld al jaren tot enorm chagrijn onder burgers. Zodoende zijn ondernemende mensen gaan beleggen in vastgoed en aandelen. Om daar met veel inspanning en risico een netto-rendement te halen van 4%. Risico? Jazeker, iedereen kent wel de kleine lettertjes: rendementen uit het verleden bieden geen garantie etc.

En, o de onverlaten, vaak hebben ze ook nog belegd met geleend geld! Waar dan een relatief hoge rente van minimaal 3% voor wordt betaald. Om de investering maar rond te krijgen. Hoe durven ze!

Wat deed de overheid? Die vond het wel best. Gemeenten leefden van de grondverkoop. De WOZ-waarden schoten omhoog. De schatkist liep weer lekker vol.

Totdat….. de Hoge Raad oordeelde dat de box 3-heffing echt niet meer kon.





Shit, nu moeten we wel,

dacht het partijkartel.

En voila, wat is er nu door Menno Snel uit de hoge hoed getoverd? Een ander box 3-stelsel. Spaarders die hun geld laten wegrotten op een spaarrekening (doet iemand dat nog?) worden voortaan praktisch vrijgesteld van heffing tot ca. 440k.

En wie mag dat gaan betalen? De ondernemende burger die op zoek ging naar rendement, of zoals Snel ze liever aanduidt: "de huisjesmelkers en de beleggers, de handige jongens". Daarvoor is dit "minder leuk nieuws". Wat leert een snelle berekening: bij een loan to value van 50% belegging (wat een gemiddelde is in de sector) levert dit voor hen een belastingverhoging op van 450%, en zelfs zonder geleend geld al een verhoging van 80%. Handige jongen dus die Snel: framen van ondernemende mensen als huisjesmelkers en types die onterecht hoge schulden aangaan. Maar ook zonder de overigens volstrekt normale financiering is de verhoging dus al 80%.

Aanschouw de immorele repressieve overheid.

[NAW bekend bij redactie]