EVEN EEN ZITVERHOGER OP DE BARKRUK LEGGEN WANT ONS FAVORIETE TURKSE SCHREEUWMEISJE KOMT HET JAAR AFSLUITEN AAN DE CHIPS. NOOTJES. BIER. BAR. WE VERNEMEN NIET ZO VEEL MEER VAN DE ANDERS ZO AANWEZIGE ANDERHALVE METER VERBALE AGRESSIE MAAR DAT KOMT OMDAT ZE AL DERTIEN JAAR AAN HET VERBOUWEN IS OF ZO LANG VOELT DAT ONDERTUSSEN. ZE IS OOK NOG NAAR ROTTERDAM VERHUISD WEGENS TE VEEL BEDREIGINGEN UIT ISLAMITISCHE HOEK IN 020 EN ZE HEEFT EEN KAT GEKOCHT JA WIJ ZIJN OOK NOG NIET VAN DE SCHRIK BEKOMEN MAAR MISSCHIEN KAN ZE HET UIT LEGGEN, WANNEER WE MET HAAR HET JAAR BESPREKEN OP

DONDERDAG OM 21U00 LIVE IN CHIPS. NOOTJES. BIER. EN EBRU UMAR!

Kijk eens wie er terugkeert in het nieuwe jaar!