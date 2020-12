Luitjes. Allemaal even in de luie stoel en aan de kalme koffie. "Vaccineren gaat in 2020 niet meer gebeuren: ‘We blijken wéér niet goed voorbereid." Ja, 'we' hadden slechts een jaar om voorbereidingen te treffen en natúúrlijk is het weer een clusterfuckfaal uit de hel, want terwijl 'we' bang gemaakt worden dat opa en oma op de hemelpoort kloppen als je met je twee zussen een kop koffie komt halen zitten er in Den Haag wat mensen uit hun neus te vreten - die indruk wekken ze in ieder geval. Maar laten we nou niet doen alsof dat nieuw is.

Ten eerste, de GGD verneukt om de paar dagen een setje cijfers dankzij storingen des doods, simpelweg omdat de ICT niet deugt. Wat moesten we lachen om die coronamelderapp, wat lachen we ieder jaar om gedoe bij Belastingdienst, wat lachen we om UWV. Overheid en ICT is gewoon een dikke vette nee: daar zijn ze niet zo goed in. Een gigantische vaccinatieoperatie optuigen in een land dat niet zo goed is in ICT, en tevens niet zo goed is in crisismanagement: nope. Ten tweede, in Nederland hebben we nogal de neiging om alles 900.000x dood te checken vooraleer het werkt, tot blijkt dat het toch niet werkt, en dan werkt het weer wel, en zo duurt het nou eenmaal wat langer, en dan loopt iedereen te zeiken en dan duurt het alleen nog maar weer langer. Die publiciteitsgeile Britten, die gingen met hun grote mond wel heel erg snel. Nee, als het aankomt op gestroomlijnde operaties met militaire precisie, dan kijken we liever naar de Duitsers. Ten derde, had u nou echt verwacht dat tussen alle loze beloften, tussen alle bangmakerij, tussen de vage routekaarten die niet gebruikt worden, tussen alle ferme taal die later niet werd waargemaakt, tussen het kiezen van winkeltje A wel en winkeltje B niet, tussen alle ad-hocoplossingen en tussen alle tegenstrijdige berichten over mondkapjes, over ventilatie, over groepsgroottes, over schoolkinderen en over alle andere zaken waar niemand een passend antwoord op had door, dat we nú ineens een duidelijke, heldere en adequate visie, aanpak en routekaart zouden hebben? Dat alle andere landen in Europa zich zouden verzamelen aan de grens om te applaudisseren voor ons draaiboek? Daar hebben we hier op GSHQ stopwoordjes voor: 'Haha ja'. Ten vierde, u moet maar gewoon geen aandacht meer schenken aan de dingen die Hugo de Jonge roept, want Hugo de Jonge scrabbelt willekeurige lettercombinaties bijeen om ze vervolgens uit te kramen als voldongen feit. Hugo de Jonge heeft zo ongelooflijk veel onzin verkondigd, dat we inmiddels twijfelen of hij wel echt Hugo de Jonge heet. Als Hugo roept dat we 4 januari beginnen met vaccineren, houden wij al rekening met 18 januari. Toen Hugo de Jonge riep: "Als het vaccin in december geleverd wordt, kunnen wij meteen vaccineren", hielden wij rekening met maart. Gewoon, een schoenlengte marge. Scheelt teleurstellingen & van Hugo de Jonge hebt u binnenkort sowieso geen last meer. En ten vijfde, de helft van u wil dat vaccin toch al niet. Dus of uw buurmannetje op 29 februari of op 30 februari aan de beurt is, wat kan u het verrotten. Is Hugo de Jonge trouwens al afgetreden?

Mensen, zie het als een nieuwe telefoon. Hij komt echt wel. Het is alleen een kwestie van DE LANGE ADEM!!!

Nou doei he Hugo

