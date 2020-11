Jongens, ga eens de deur uit en praat met mensen die in het vaccin-vak zitten of die arts zijn. Dit vaccin is net zo veilig als elk ander vaccin. Langetermijn-effecten is per definitie niet iets dat bij vaccinatie voorkomt. En als je denkt dat een vaccin in staat is om je DNA te veranderen, dan ben je echt niet goed wijs.

Dit vaccin gaat de kudde-immuniteit verzorgen waar we zo naar op zoek zijn!

Hadden we dit ook kunnen bereiken door iedereen gewoon ziek te laten worden en het een keer op te laten lopen? Jazeker! Was dan de zorg compleet overbelast geraakt? Ja, volledig! Moeten we nog maanden, wellicht jaren, in de huidige slappe-ODOL-staat moeten doorhannesen als we kudde-immuniteit willen bereiken met inachtname van de capaciteit van de zorg? Jazeker!

Hoewel ook de vaccins geen wondermiddelen zijn, gaat het enorm helpen bij het kunnen terugkeren naar een normaler leven.

En nee, ze spuiten géén afgezwakt virus in je lijf en ook geen dood virus etc. En nee, er zijn geen teststappen overgeslagen om maar snel 'iets' gereed te kunnen hebben. Allemaal onzin en allemaal ontkracht door wetenschappers.

Als we voor twee weken zon in Azië of Zuid-Amerika gaan, dan staat ieder te dringen voor een inenting tegen tropische ziektes en nu ineens is het allemaal zoooo spannend.