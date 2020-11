Farmaceut Pfizer, ze brengen 'ons' al vele jaren een dosis plezier in de slaapkamer met het vaccin tegen de slappe penis, namelijk viagra. En nu is iedereen en z'n beurs in rep en roer: het coronavaccin van Pfizer WERKT en voor het einde van het jaar krijgen al 10 tot 20 miljoen mensen de prik. We proberen nog even door de bomen het bos te duiden, maar we vertalen de jubelstemming op internet als volgt: het moment dat we met z'n allen in het café bier staan te tanken is een stuk dichterbij. "This is a historical moment", aldus Kathrin Jansen, hoofd van de vaccinafdeling van Pfizer, en directeur Albert Bourla van Pfizer zegt: "Today is a great day for science and humanity. The first set of results from our Phase 3 COVID-19 vaccine trial provides the initial evidence of our vaccine's ability to prevent COVID-19." Eerst bierdrinken in het café, dan geloven, en het goede nieuws is: ook WIJ van Europa hebben een deal met Pfizer. Feest.

