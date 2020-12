Lees net dat de (engelse)Corona variant bij 11 mensen is vastgesteld.

Het OMT komt woensdag bij elkaar om er over te praten. Woensdag, wauw wat snel.

Geen wonder denk ik dan ,dat we altijd te laat zijn.

Er moet eerst vergaderd worden. En die mensen zitten ook op andere vergaderingen en ze hebben het allemaal toch zo druk met ouwehoeren.

Dat is Nederland en die de Jonge is daar een exponent van.

Heel veel wichtigtuerei gemixt met arrogantie. En overal dikke lagen met managers.

Onze universiteiten en middelbare scholen zijn beneden maats want het gaat daar alleen om diversiteit en inclusiviteit ,niet om kennis.

Geen wonder dat we een Grapperhaus,de Jonge en Rutte hebben.

Dank zij deze overheid en regering zullen we pas ,als we mazzel hebben, in 2022 wat kunnen doen