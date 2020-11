Te kwader trouw kun je zeggen dat Trump zich nog een keertje echt wilde laten gelden. Te goeder trouw is hier iets heel anders aan de hand. De New York Times schrijft vandaag dat "President Trump asked senior advisers in an Oval Office meeting on Thursday whether he had options to take action against Iran’s main nuclear site in the coming weeks. The meeting occurred a day after international inspectors reported a significant increase in the country’s stockpile of nuclear material, four current and former U.S. officials said on Monday. A range of senior advisers dissuaded the president from moving ahead with a military strike."

Trumps Iran-'beleid' was misschien wel het beste van al zijn buitenland beleid. Hij trok zich terug uit Obama's rampzalige Iran-deal, consolideerde de soennitische Golfstaat-as tegen Iran, smoke'te Irans "Vice-president" generaal Soleimani zonder dat er serieuze repercussies volgden. En binnen ditzelfde framework sloten de Emiraten, Bahrein en Soedan vrede met Israel.

Over een paar weken neemt Biden het roer over, en het ligt sterk in de lijn der verwachtingen dat hij Obama's oude lijn voort gaat zetten: diplomatie, papieren verdragen, dialoog, benadrukken hoe lief president Rouhani lacht, dat werk. Maar het Iraanse regime is een koelbloedig roofdier dat elk moment van zwakte zal benutten om hun eigen nucleaire arsenaal te realiseren.

En Trumps overweging afgelopen donderdag zag hij als zijn laatste kans het Iraanse regime daadwerkelijk te vertragen. Bron? Hebben we niet, maar soms is iets gewoon zo.