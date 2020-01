Maar waarom nu ineens?

In een persverklaring laat het Pentagon weten dat "General Soleimani was actively developing plans to attack American diplomats and service members in Iraq and throughout the region. (...) He had orchestrated attacks on coalition bases in Iraq over the last several months – including the attack on December 27th – culminating in the death and wounding of additional American and Iraqi personnel. General Soleimani also approved the attacks on the U.S. Embassy in Baghdad that took place this week."

Dat mag allemaal zo zijn, maar dat was dus al decennia het geval. The Dispatch schrijft dat "According to sources familiar with the deliberations, discussion among senior administration officials about targeting Suleimani began immediately after the December 27 attack, which was quickly attributed to Iran-backed operatives. Trump’s national security team had debated killing Suleimani before, on several occasions, but Trump resisted advice to target the Iranian general (...). That posture changed with the attack by Kataib Hezbollah late last week, followed by the brazen and provocative attacks on the U.S. Embassy Tuesday morning, directed by Iran-backed terrorists who gave media interviews as operatives set fires. By Tuesday afternoon, top Trump advisers understood that a response targeting Suleimani was imminent."

Maar goed, was na decennia dood en verderf die ene dode Amerikaanse civilian contractor gevolgd door wat rellen bij de ambassade nu echt ineens de reden om de trekker over te halen? Misschien hoor. Maar zoals Bloomberg-opiniechef Bobby Ghosh suggereert, misschien was het die krenkende aan Trump gerichte tweet van Ayatollah Khamenei in de nasleep van de ambassade-bestorming: "You can't do anything". Nou, die stelling lijkt genoegzaam weerlegd. In reactie op de TOESTAND stuurt Trump na 100 Marines, 750 Airborne troepen en twee Apaches nog eens 3500 extra Airborne-troepen naar de ambassade.

Deze video gaat rond als vermeende opname van de inslag, maar komt totaal niet overeen met de lege skyline van de daadwerkelijke locatie en het ontbreken van de dichtstbijzijnde muur in videobeelden van mensen die langs het brandende wrak rijden.

Update: Trump reageert op video. "We do not seek regime change," maar dat gedonder in de regio met proxies moet stoppen.

De reacties in Iran zelf

Op staats-TV wordt er geweend en gesnikt om de "agent of unity between Muslims and Jews" (lol). Maar de protestgolven die sinds eind 2017 aanhoudend door Iran trekken hebben naast economische grieven ook vaak een ondertoon die zich tegen Irans onbetaalbare buitenlandbeleid keert. Zie slogans als "No to Gaza, no to Lebanon, I will give my life to Iran" en "Palestine and Syria make us miserable!" onderstaand. En aangezien generaal Soleimani vrij letterlijk het brein achter Irans buitenlandbeleid was, mag het weinig verrassen dat er nu ook Iraniërs zijn die zich om zijn dood verheugen. Vooral anekdotisch bewijs en harde cijfers hebben we natuurlijk niet, maar anti-regime outlets als Iran News Wire tonen filmpjes van woonkamer-dansjes en snoepgoed. Check verder de Iraanse hashtag #TnxPOTUS4Soleimani.

De reacties in Irak en Syrië

Nou verrassing maar die lopen langs sectarische breuklijnen. Sjiieten moeilijk verneukt, Soennieten vinden helemaal mooi. En ja, zo komen we toch langzaam full circle. Sjiietische Irakezen, die hun machtspositie enkel en alleen te danken hebben aan de Amerikaanse ontmanteling van Saddams regime, keren zich nu tegen Amerika, terwijl Soennitische Irakezen de Amerikaanse actie bezingen.

Irak

Syrië

Blije Bibi!