Daar bovenop worden komende dagen nog eens 750 champs van de 82nd Airborne ingevlogen. En dat allemaal omdat de Iraakse """bevolking""" maar eigenlijk vooral gewoon de Iraakse tak van Hezbollah de Amerikaanse ambassade in Bagdad bestormde. Dat was in vergelding op de Amerikaanse luchtaanvallen die onlangs minstens 25 Iraakse Hezbollah-leden doodden, en weer een vergelding waren op de dood van een Amerikaanse contractor, die weer een vergelding was op de Amerikaanse bezetting van Irak, die weer een vergelding was op Saddam Hoesseins grote muil, die weer een vergelding was op zijn moeder, die hem heeft geprobeerd te aborteren, tjidens de zwangerschap een zelfmoordpoging deed, Saddam direct na zijn geboorte verstootte, hem na drie jaar weer terugnam, maar toen zes jaar lang werd mishandeld door zijn nieuwe stiefvader. Lekker gewerkt Sabha en Ibrahim. Meer foto's na de breek. Wist u trouwens dat de V22 Osprey over een tijdje vervangen wordt door de Bell V-280 Valor?

Marines coming in hot

US Army doet ook mee

