De aanvallen doodde "minstens 25" strijders en verwondden er "minstens 55". Ook zijn er onbevestigde berichten dat er "41 Iraanse strijders" gedood werden tijdens dezelfde serie aanvallen. Is volgens SecState Pompeo allemaal in vergelding op de dood van een Amerikaanse civilian contractor. "We will not stand for the Islamic Republic of Iran to take actions that put American men and women in jeopardy", zei hij tijdens een briefing, en blijkbaar meende hij het. De Amerikaanse luchtmacht heeft sowieso een weinig isolationistisch weekendje achter de rug. De Amerikaanse luchtmacht viel islamitische belangenvereniging Al Shabaab in Somalië aan nadat een autobom in Mogadishu daar 79 (!) levens eiste. Ach, Yankee Air, Above All zoals ze dat zelf zeggen.