De Emiraten. Een beetje het Netlifx van zo'n beetje alles dat tof is (topic, Insta). En natuurlijk is het het land dat herensport UFC's Fight Island host, dus kan je op dit vechtsportweblog natuurlijk sowieso weinig verkeerd doen. Uit de bovenstaande persverklaring van Trump: "Delegations from Israel and the United Arab Emirates will meet in the coming weeks to sign bilateral agreements regarding investment, tourism, direct flights, security, telecommunications and other issues. (...) As a result of this diplomatic breakthrough and at the request of President Trump with the support of the United Arab Emirates, Israel will suspend declaring sovereignty over areas outlined in the President’s Vision for Peace and focus its efforts now on expanding ties with other countries in the Arab and Muslim world". (...) The United Arab Emirates and Israel will immediately expand and accelerate cooperation regarding the treatment of and the vaccine for the coronavirus (...)."

Lekker gewerkt habibi's