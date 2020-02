Kenden we natuurlijk al van dat ongelofelijke Airbus A380-filmpje van vier jaar terug (na de breek), maar ze hebben niet stilgezeten. Afgelopen vrijdag vestigde Vince Reffet volgens Dubai's kroonprins "A major milestone in the quest to achieve 100% autonomous human flight". Die mijlpaal is dat bovenstaand "world's first unassisted take off flight" is. Voorheen lieten ze zich uit een helikopter of van een klif vallen, en dit is een doorbraak in @XDubai's missie tot autonomous human flight. Met die eerste take off is ook meteen een nieuw autonoom klim-record gevestigd: "In 8 seconds he had reached 100 meters height, in 12 seconds 200m, 19 seconds 500m, and reached 1000m in 30 seconds at an average speed of 130 knots [240,7 km/u, red]." De jetpack stelt een piloot in staat een topsnelheid van 400 km/u te bereiken. Drie weken geleden dropte XDubai het onderstaande aeronautisch/cinematische hoogstandje boven en dwars door Tianmen Mountain, China, vlak voordat de helft van de gehele Chinese bevolking (760 miljoen mensen) in lockdown ging om slechts een griepje.

