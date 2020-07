: Hoi. Ik heb het aanbod genoten van menig profvechter: effe lekker stompen Hkv? Met een grote grijns: eerst ff lekker conditietrainen? En alles was goed in de wereld. A man's gotta know his limitations. Remy Bonjasky is een superbe kickbokser en net als Mr. Perfect het levende bewijs van deze gentleman's sport.

Mirco Filipovic is vergelijkbaar met onze Sem Schilt: een fantastische allrounder. Net als Allistair Overeem: wat is het jammer dat we geen florerende vechtsportscene meer in Nederland hebben.

Maar goed: krijg al die egootjes maar eens bij elkaar zonder een een en al headbutten.

En serieus: die uitslag van deze partij? Precies wat er mis is met deze prachtsport: het geld. Net voetbal, maar dan met een paar nulletjes minder. En minder noodlottige blessures.