Was weer even slikken natuurlijk, Tony Ferguson (al 12 gevechten ongeslagen, highlights) vs ongeslagen Khabib Nurmagomedov, een gevecht dat sinds 2015 maar liefst vier keer eerder is gepland en geannuleerd, gaat ook deze vijfde keer niet door. Khabib kan/wil Rusland niet verlaten terwijl de wereld in lockdown ligt. Maar goed, Dana is van de oude stempel en zijn show gaat door zonder publiek, pandemie of niet. Khabib is vervangen door Justin Gaethje (highlights), who paints houses. Onverantwoord? Waarschijnlijk. In lijn met de mentaliteit waarmee je in 2001 voor $2 miljoen een volstrekt onrendabel 'bedrijf' koopt en het in 2016 voor $4,025 miljard verkoopt? Absoluut.

Als oplossing zegt hij dat er een privé-eiland is aangeschaft, waar de UFC van plan is gewoon week na week door te gaan. "This fight is gonna take place on april 18th (...). I've also secured an island, I've got an island. The infrastructure is being built right now. We're gonna do all our international fights on this island. The UFC will be back up and running. (...) We're getting back to our regular schedule." De locatie is in ieder geval nu nog geheim, en het lijkt zelfs alsof de locatie geheim gaat blijven, maar misschien begrijpen we het verkeerd. Gevraagd over transport antwoordt White "We're gonna get the fighters somewhere, and we're gonna bring them to this location. They won't know where they're headed to. There's definitely going to be some planes involved."

Ook niet onbelangrijk trouwens, de co-main op 18 april is onze favoriete vrouwelijke, en misschien zelfs wel überhaupt favoriete vechter Rose Namajunes, die ons hart stal met haar tweevoudige zege (1,2) over de tot hun eerste treffen ongeslagen Poolse Joanna Jedrzejczyk. Ze verloor vervolgens na een winnende wedstrijd per zeer ongelukkige en slordig verdedigde headslam KO van Jessica Andrade en verloor haar titel, maar die mag ze 18 april dus wreken.

Thug Rose

Mooi.

Zojuist gratis: Fergie vs Pettis