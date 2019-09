Tijd om u, fervent bezoeker van vechtsportblog GeenStijl.nl, in te lichten over de matpartij die vanavond in Abu Dhabi losbarst op UFC 242.

Recap: Khabib Nurmagomedov vergaarde mondiale bekendheid na zijn MMA-gevecht met Conor McGregor in oktober 2018. Een strijd waar een flinke bak ellende aan voorafging. Natuurlijk allemaal gestaged door de UFC, een beetje reuring is immers goed voor de verkoop, totdat Conor een steekwagentje door een bus met vechters gooide en meerdere mensen verwondde. Dieptepunt voor de anders zo nobele sport der mixed martial arts. Andere notabele opmerkingen: Conor noemde Khabibs vrouw een towelhead, een 'mad backwards cunt' en maakte zijn manager uit voor 'terrorist snitch'. Waar overigens niets aan gelogen is.

Khabib revancheerde door Conor in de vierde ronde te choken. Een verlies waar de Ierse Tok nooit van herstelde. Tegenwoordig maakt Conor slappe excuses en slaat hij graag oudere van dagen in Ierse pubs. Een klassiek geval van de straatvechter die in satijnen lakens wakker wordt en zijn touch met de realiteit verliest. Ja, we missen de oude, hongerige en heldhaftige Conor. De huidige Conor is troep.

Ondertussen is de dertigjarige Khabib nog altijd kampioen van de UFC's lichtgewichtklasse, met een ongeslagen record die nog indrukwekkender is dan zijn haarlijn. Daar zouden we graag de pet voor afnemen, ware het niet dat hij een vrouwenhatende vroomslim is die graag met Kadyrov schouderwrijft. Niet helemaal ons ding.





Khabib vs Poirier LIVESTREAM

Vanavond rond een uurtje of 22:00 Nederlandse tijd neemt hij het in Abu Dhabi, waar ze dol zijn op de komst van de Dagestaanse moslimheld, op tegen Dustin Porier. De sympathie zelve. Groeide op in straatarm niemandsland te Louisiana en maakte furore door de laatste jaren in de UFC-lichtgewichtklasse alles en iedereen uit te schakelen. Vanavond komt zijn ultieme test tegen grondwostelaar Khabib, die zo verschrikkelijk dominant is dat we het niet zien gebeuren dat Dustin hier de overwinning pakt. Laat staan een knock-out. Zeker niet nu Khabibs vader en trainer eindelijk aan zijn zijde staat (kreeg in de VS zelden een visum). En misschien is dat voor de verhaallijn maar beter ook, want bij winst krijgen we eindelijk het gevecht waar de gehele MMA-wereld op wacht: Khabib vs Tony Ferguson. How long must we wait?

STREAMS: u kunt het live zien op televeezender Veronica SBS9 of HIER een streampje pakken. Ter voorbereiding hieronder de UF2 242 Countdown-aflevering.

Bonus. Conor vs Khabib: het hele gevecht