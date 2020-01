Na een paar dagen wikken en wegen, een kosten-batenanalyse en het niet meer kunnen ontkennen wegens steeds meer bewijs heeft Iran het maar toegegeven: het vliegtuig van Ukraine International dat in de buurt van Teheran naar de grond ging is neergehaald. 176 mensen lieten daarbij het leven. Volgens Iran ging het 'per ongeluk' en was het een 'menselijke fout'. En verder is het natuurlijk vooral de schuld van het 'avonturisme' van de VS, van de aanval op Qassem Soleimani en van het vliegtuig zelf, dat de vorm had van een vijandig vliegtuig. Lekker dan. Maar ja, er is nu in ieder geval duidelijkheid - fijn voor de nabestaanden enzo. Nietwaar, Rusland?