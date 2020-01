Gister zeiden ze nog vrij generiek: "All these reports are a psychological warfare against Iran ... all those countries whose citizens were aboard the plane can send representatives and we urge Boeing to send its representative to join the process of investigating the black box". Vandaag begint het technische circus, vanochtend afgetrapt met de bovenstaande persconferentie met Ali Abedzadeh, de chief van dee The Civil Aviation Organization of Islamic Republic of Iran (CAO.IRI). De conferentie is net afgelopen, Irans zichtbaar nerveuze vertegenwoordigers gaven de volgende argumenten tégen een raketaanval:

- Alle zogeheten bevindingen die vooraf gaan aan het uitlezen van de black box data zijn ongeldig.

- Het toestel is niet geraakt door een raket. Het toestel heeft 1,5 minuut brandend doorgevlogen, en dat kan niet na zo'n inslag. We moeten op zoek naar de oorzaak van die brand.

- De piloot heeft na het initiële 'incident' contact gehad met Teherans verkeerstoren, waarmee de spreker lijkt te suggereren dat dit niet had gekund na een raketinslag.

- De black box is beschadigd, maar de gesprekken tussen piloot en toren zijn intact.

- We prefereren de data in Iran uit te lezen, want we hebben de specialisten en software. Maar als dat niet lukt hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Rusland, Canada, Frankrijk en Oekraïne.

- De video van een object dat het vliegtuig raakt kan niet wetenschappelijk worden geverifieerd. "Misschien raakte een object de vleugel, maar dat kan niet kloppen als de wrakstukken in zo'n beperkte omtrek gevonden zijn. Als er een explosie in de lucht was, hadden de wrakstukken wijder verspreid moeten zijn."

Tot nu toe een weinig sluitend verhaal dus. En dat laatste punt kan niet echt meer nagegaan worden als alle wrakstukken al geruimd zijn hè. Ondertussen weet zelfs Trudeau het vrijwel zeker dat het toestel wel gewoon uit de lucht geknald is.

Iraans staats-diepte-interview met chief Ali Abedzadeh