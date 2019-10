Waar ging het mis? Ging het mis toen hogescholen meer aan corporate branding gingen doen dan aan onderwijs, met bestuurderssalarissen van boardroom-proporties, en hun diploma's waardeloos werden en gratis over de toonbank gingen? Ging het mis toen we mbo-scholieren "studenten" moesten gaan noemen? Ging het mis toen we islamitische scholen gingen toestaan, waar we nu het antisemitisme en de homohaat nooit meer uit de lesstof krijgen? Ging het mis toen Bert Brussen weg ging bij GeenStijl, en zijn vuistdikke Zwartboek HBO te ver onderop onze stapel raakte?

Ging het mis toen coalitie na coalitie bezuinigde of niet genoeg bijlegde voor het Nederlandse onderwijs, met Arie Slob als laatste onbarmhartige farizeeër op een lange lijst? Ging het mis toen D'66 genderdiversiteit in het curriculum dwong, begon te eisen dat mbo'ers ook bij het corps moeten, zwangerschapssubsidie aan scholieren ging geven en het woord 'laagopgeleid' op de verbodenwoordenlijst zette (allemaal Echt Waar!)?

Ging het mis toen leraren zich zo overwerkt en ondergewaardeerd begonnen te voelen, dat ze vaker staken dan voor de klas staan? Ging het mis toen taaltoetsen op de helling werden gezet omdat het racistisch is om van allochtonen te verlangen dat ze de Nederlandse taal goed beheersen, of ging het mis omdat onderwijs ondersteunend personeel al geen foutloze zin meer kan schrijven, of ging het mis toen hogescholen gratis voldoendes gingen uitdelen omdat er überhaupt niemand meer was om hun tentamenzalen te surveilleren?

Ging het mis toen het leenstelsel werd ingevoerd en de scholieren van nu de schuldenaren van straks zijn? Ging het mis omdat we god, in al zijn vage varianten, niet uit het onderwijshuis getrapt krijgen? Hoe ging het zo mis met het onderwijs, dat nog zo weinig mensen in die fundamentele sector voor onze samenleving willen werken, dat de toelatingseisen voor lerarenopleidingen maar in zijn geheel van de educatieve menukaart geschrapt worden?