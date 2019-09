Had u al een schoolgids voor uw koter (m/v) aangevraagt? Dan kunnen wij de Hogeschool van Amsterdam van harte aanbevelen. Ze leren er van alles! Behalve Nederlands, maar goed, dat spreekt toch niemand meer in die stad, en al die spandoeken tegen klimaatverandering zijn ook in het Engels. Goes without saying dat diegene die dit op LinkedIn plempte een FOEI-gesprek om de oren krijgt. Middeleeuws enzo.