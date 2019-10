Gefeliciteerd GroenLinks. Jullie hebben De Jeugd van Dit Land opgezadeld met TORENHOGE SCHULDEN. How dare you!? De collectieve studieschuld is volgens het CBS in een jaar tijd met bijna 2 miljard toegenomen, tot bijna 20 miljard: Studenten lenen vaker en meer. Nou weten wij niet helemaal precies hoe dat leenstelsel werkt of waarom linkse partijen GroenLinks, PvdA, '66 en vvd dat eigenlijk hebben ingevoerd, en we zijn ook bij lange na niet socialistisch genoeg om te verlangen dat al ons onderwijs per se gratis wordt weggegeven. Maar we zijn zelf net lang genoeg naar school geweest om te weten dat A. studenten een studielening als een uitgestelde betaling zien waar je NU meer bier en pizza van kunt kopen dan met de opbrengsten van bijbaantjes. Hoe ze die schuld aflossen zien ze dan later als ze groot zijn wel, wanneer de levensfase tussen het leven onder de verantwoordelijkheid van je ouders en de lange en soms pijnlijk leerzame weg naar zelfstandigheid voorbij is en de rekeningen zich hoger opstapelen dan de jaarboeken van de vereniging dik zijn.

We weten ook dat B. een vanaf zeer jonge leeftijd opgebouwde geldschuld geen goede katalysator is voor welvaart in een tijdperk waarin afremmende economische groei en een stijgende prijs voor levensonderhoud een episch gevecht om de laatste kruimels van het kapitalisme uitvechten, dus dat het voor het vrolijke voortbestaan van een samenleving als geheel best verstandig kan zijn om studenten & scholieren nog wat extra zakgeld uit de collectieve koekjespot toe te stoppen om een opleiding te kunnen voltooien waarmee ze later een baan en financiële positie kunnen verwerven die ze in staat stelt om nettobijdragers aan de verzorgingsstaat te worden, en geen krabbelende krauwers die ieder kwartje met rente terug moeten betalen aan de tollenaars van het leenstelsel bij vvd, PvdA, GroenLinks en D66. Maar hee, zelf weten. Wij zijn al een tijdje van school af (en bijna vrij van studieschulden).