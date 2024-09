Dit weekend de Grand Prix van Singapore en je mag daar helemaal NIKS - en schelden mag je ook al niet meer in de F1. Was al een dreigement, komt nu meteen straf op. Tijdens de persco zei Verstappen dat z'n auto bij de vorige Grand Prix 'fucked' was toen hij begon aan de kwalificatie. MAG NIET BOEHOEEE! En nu moet hij 'some work in public interest' verrichten. Taakstrafje dus. Nou, leer ons die Verstappen kennen. Maar die gaat dus echt niet de berm schoffelen omdat-ie een keer 'fucked' heeft geroepen. In 2018 kreeg Verstappen ook al een taakstraf (meelopen met stewards tijdens een Formule E-wedstrijd) omdat-ie die suffe Ocon een douw had gegeven. Maar dit wordt: oorlog. FUCK!