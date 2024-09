Hoe mensen dus stoppen met voetballen: als je zaterdagochtend om 08.00 uur moet verzamelen bij FC Bal op 't Dak omdat je om 10.00 uur moet aftrappen tegen een bende staal- of trekkerbandvreters (het vierde ofzo) voor een kansloze kraker in de vijfde klasse reserve, en je dan negentig minuten moet horen dat je moeder een hoer is, je finaal overhoop wordt geschopt, al je teamgenoten worden uitgescholden voor 'kankerlijer', de scheids een 'kankerpannekoek' is, het bij ieder wissewasje helemaal uit de klauwen giert omdat 'iedereen' een paar uur geleden in de havenkroeg nog met de kop in de coke lag en 'ze' na afloop (1-1) nog te beroerd zijn een handje te geven omdat het 'altijd het zelfde gezeik is met die kankerlijers'. En een week later mag je tegen Dönerspor en begint het gezeik opnieuw, en een week later mag je tegen Hotseknots en heb je weer dat gezeik. Pas! "Het aantal wanordelijkheden en incidenten in het amateurvoetbal is afgelopen seizoen flink toegenomen, blijkt uit nieuwe cijfers van de KNVB." We hebben dus helemaal NIKS geleerd van die grensrechter die overhoop werd getrapt en het lukt de KNVB (omhooggevallen leraren maatschappijleer met een seizoenkaart van Ajax) ook maar niet om gewoon eens wat clubs uit de competitie te schoppen. De lijst is, zelfs hier op GS, eindeloos. Meppen met parasols, meppen om grapjes, schoppen tegen hoofden, in het ziekenhuis schoppen, nog meer schoppen tegen koppen, knokken, maaien, rammen, enz. enz. Nou ja en het is dus allemaal de schuld van Geert Wilders! Toch?