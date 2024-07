Sjonge jonge wat denken die Engelsen dat ze het allemaal uitgevonden hebben en wat zijn ze slecht. Ze voetballen zoals ze eruit zien: lelijk. Wat een lelijk voetbal en wat een lelijke mensen. Het is helemaal niet coming home, het wordt tijd dat die hele ploeg naar huis wordt gestuurd. Door het armetierige maar plots wél leuk voetballende Zwitserland. Die lui zijn vooral goed in skiën en sleetjerijden of wat ze doen als ze weer eens een plak ham en een ei over de rösti hebben gejoekeld, maar nu kunnen ze ineens voetballen. Beste speler van het veld: Bellingham, maar die bakt er ook helemaal niks van. De tegenstander van deze pot zal een hinderlijke horde zijn voor Oranje, op weg naar de welverdiende finale voor de mannen van Koeman. Laten we hopen op Zwitserland, want die Engelsen zijn niet alleen lelijk, maar ook stom, hooligans, niet leuk en dik. Hup Zwitserland!