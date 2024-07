Wat ECHT een saaie discussie is op het internet momenteel: waar de loyaliteit van voetballers ligt. Omdat Orkun Kökçü toevallig is geboren in Haarlem, maar voetbalt voor Turkije, en de take is ALS JE HIER GEBOREN BENT MOET JE EEN NEDERLANDER ZIJN. Dat was in 2010 een heel interessante discussie toen Douglas wel/niet een paspoortje kreeg van Rita Verdonk en daar zouden we die discussie graag willen laten liggen: in 2010. Want als een spelertje toevallig óók een ander paspoortje heeft en zich meer Turk voelt dan Nederlander, moet hij zich lekker Turk voelen. Wie er dan altijd aan de helm bij wordt gecounterd: Max Verstappen, die is geboren in België, woonde in België maar zich toch Nederlander voelde omdat zijn vader dat toevallig was, of omdat hij meer vriendjes had in Nederland, EN HIJ BETAALDE NOOIT BELASTING HUUU HUUU. En nu hebben we een heerlijk Nederlands elftal vol hele of halve Surinamers (Dumfries, Van Dijk, Simons, Bergwijn, Malen, enz.), Ivorianen (Aké), Ghanezen (Depay, Frimpong), Togolezen (Gakpo), Indonesiërs (Reijnders), Curaçaoënaars (Geertruida) en Volendammers (Veerman). Allemaal spelers wier loyaliteit bij Nederland ligt. Mooi. En als er toevallig een paar Turken (of: Turkse Nederlanders) voor Turkije willen voetballen, of blij willen zijn als Turkije ook een keertje wint, moeten ze dat gewoon: LEKKER DOEN.