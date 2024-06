Makkers het kan ons niks meer schelen we bepalen zelf wel wat we doen. Totale anarchie. Uw baas zit al de hele dag een verdieping hoger z'n gratificatie na te pijpen bij zijn baas - hij weet uw naam niet eens. Hier ook. Pritt is door de tuin aan het rauzen en Ronaldo doet z'n Monday Mindfulness. Vandaag is het de Dag van de Arbeider, dus varen we hier op GSHQ onze eigen koers. Voetbal kijken in de tijd van de baas, met de twee allerkutste landen van het EK. Roemenië tegen Oekraïne. Klein beetje belangrijk, want als Nederland tweede wordt in de poule zou de winnaar van deze pot zomaar de tegenstander kunnen worden in de volgende ronde. Nog meer Nederlandse tint: WIJ ZIJN DE VAR. Gekkenhuis op NPO1. Later meer, viva la revolución. Gratis koffie bij de automaat!

Update 29' - Wew, een of andere Roemeen maakt een dikke goal, 1-0