Tsja. Kunnen we heel hard gaan roepen dat 'we' in de voetbalwereld Frank Paauw niet willen omdat we er geen POLITIESTAAT van moeten maken met z'n allen, maken die fans het toch weer erg lastig. Bizarre rellen in Utrecht, misdragende ADO-fans, meppende Vitessenaren. En toch he. Wat Frank Paauw moet doen als baas van de politie is al die lui die daar nu staan te rellen oppakken en een stadionverbod voor het leven geven. Ga thuis maar lekker stenen gooien naar je vrouw en je lelijke hond, zodat de supporters die zich wél kunnen gedragen lekker zonder gezeik naar het voetballen kunnen. Maar dát krijgen KNVB en politie niet voor elkaar krijgen; ze voeren alleen maar meer en meer en meer vrijheidsbeperkende regels voor de massa in - dadergerichte aanpak kennen ze niet of kunnen ze niet. Vakken dicht, onmogelijke combimaatregelen, supporters weren, verboden opleggen, kooien plaatsen, iedereen als honden behandelen. Alsof je alle 40.000 UvA-studenten in de bak moet pleuren omdat er 200 zijn die geweld plegen en antisemitische liederen zingen. Straffen straffen straffen. Scheidsrechtertjes wedstrijden laten staken omdat er een vreugdepils op het veld klotst. Een complete tribune sluiten omdat er twee met een fakkel staan te zwaaien. Door alleen maar het collectief te straffen staan de hooligans er de volgende keer gewoon weer en wordt het verzet alleen maar groter. Maar goed, dit kunnen we de KNVB 100.000x uitleggen, ze snappen het toch niet. KNVB'ers zijn sowieso nooit bij een uitwedstrijd geweest. KNVB'ers parkeren de auto op P1, meppen wat bekenden op de schouders, gaan met de roltrap omhoog, slurpen wat oesters weg bij de chablis en O JA, er wordt ook nog gevoetbald. Bij de KNVB zijn ze veel te druk met bij elkaar in de reet te kruipen, daar hebben ze ook al die achterkamertjes voor, en anders kruipen ze wel in de reet van de hoge heertjes bij de UEFA en de FIFA. Welnu, nu in Zeist beginnen de stemrondes voor de verkiezing van de nieuwe KNVB-voorzitter. De KNVB-achterkamertjeskandidaat politieman Frank Paauw, oud-FC Groningen-bestuurder en people's champ Hans Nijland, en oud-vrouweninternational en D66-politica Jeanet van der Laan. Pick your fighter. Alvast gefeliciteerd Frank.

Update 17:32 - Inkijkje in de zaal hier. Het lijkt wel een D66-bijeenkomst zo blankwit