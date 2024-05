En dan nu het sportnieuws: diverse agenten zijn gisteren gewond geraakt bij rellen na de wedstrijd FC Utrecht-Go Ahead Eagles in de play-offs om de Conference League. Een van hen is overgebracht naar het ziekenhuis. Dat komt natuurlijk allemaal omdat FC Utrecht weigert de banden met Israëlische clubs openbaar te maken, en omdat er op de een of andere wonderlijke manier weer allerlei mensen, die geen echte supporter zijn, hun club aan het supporten waren. Op het veld ging het al mis, maar daarna ging het dus nog misser. Gelukkig hadden de hulpdiensten in de regio gisteren niks beters te doen. En oh ja. FC Utrecht verloor met 1-2. Go Ahead gaat Europa in.

