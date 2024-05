Natúúrlijk moet Monaco op de F1-kalender blijven, al is het alleen maar om die piepkleine kans dat er iemand nog een keer met wagen en al in de haven bij de vissen gaat liggen. Dat gebeurde pas twee keer: Alberto Ascari in 1955 (hij wist naar de kant te zwemmen, maar ging er vier dagen later op Monza alsnog aan) en Paul Hawkins in 1965. Ook Hawkins zwom naar de kant en ook hij verongelukte later, in 1969, alsnog. Anno 2024 - in een tijd dat inhalen op Monaco onmogelijk is - is de strijd om pole (en dus ook de racewinst) een veel-paard-race, met Max Verstappen, Lando Norris, Ozzie Piastri, Fernando Alonso, de Mercedii, Kareltje Sainz en thuisrijder Kareltje Leclerc. Max zat er in de trainingen nog niet zo lekker bij, maar het is een speciaal kind. Hier nog aandacht voor de mooiste ronde ooit op Monaco. Vroem, later meer.

UPDATE Q1 - Checo enorme dombo. Ook Alonso eruit. Zhou 20, Bottas 19, Pérez 18, Sargeant 17, Alonso 16

UPDATE Q2 - Usual uspects eruit: Magnussen 15, Stroll 14, Ricciardo 13, Hulk 12, Ocon 11

UPDATE Q3 - LECLERC OP POLE. Verstappen op P6, raakt de muur in z'n laatste run