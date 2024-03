PSV, toch een beetje de José Carreras van de Grote Drie. Maar ja, Samantha is weg (naaiclub) en u hebt niks beters te doen dan de televisie aan te gooien. Want u kan wel raden wat er op de andere zenders is: Pawn Stars, Pietje en Jantje op de Gevaarlijkste Wegen, Law & Order, Domme Debielen Bellen de Politie, 112 Alarmcentrale, Stinkton Gerschwaaintwaoiitwianasfschnibbelknallelknuisjewitcz plukt wat laatste centen uit de pensioenpot van oude omaatjes, u kent het allemaal wel. PSV tegen Dortmund dus, met als inzet de kwartfinale van de Champions League. 80.000 enthousiaste Duitsers op de tribune en we weten allemaal wat er kan gebeuren als Duitsers een beetje overenthousiast worden. Onze favoriete Dortmund-spelers aller tijden: Matthias Sammer, met die rooie kop van 'm, en die gluiperige Andreas Möller - allebei met die grote C op hun borst. Enfin, hoewel Brabant eigenlijk geen Nederland is, zijn we natuurlijk wel voor PSV. Hup voetbal!

UPDATE - 1-0