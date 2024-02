Kijk, alle hardcore voetbalfans beleven die sport natuurlijk op hun eigen manier, zeker in Nederland. Je hebt lui die zich helemaal staven naar de Italiaanse ultra's, dan heb je figuren die een hang hebben naar de Engelse casuals, in Nederland heb je die gare ontwikkeling dat iedereen helemaal in het zwart gekleed moet (stoer hoor) en je hebt lui zoals bij NAC Breda, die 90 minuten lang heel boos naar het feest in het uitvak gaan staren en na afloop rondbazuinen dat alles stom is en dat zij zo goed bier kunnen drinken. Applaus! En dan is er DIT, in Engeland. Leeds tegen Leicester, op het tweede niveau. Mannen, voornamelijk. Jong, bejaard, stokoud, vriendengroepen, eenzame wolven, maten, vaders, zonen. Ze hebben ook niks anders dan die voetbalclub, ze léven die voetbalclub. Dit zijn The Lads. Je hoort het ze ook zingen: "Geeeeeet your tits out..." Welnu, die lui vieren feest, en het is echt prachtig.