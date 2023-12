Laptop kan dicht en dan nog een uurtje crossen kijken voordat u het café induikt voor de jaarlijkse Kerstmis-VrijMiBo, aan de sjans raakt met Jeanine van de balie en als een heer gaat staan tongen in de kelder van de kroeg, vervolgens Jeroen van sales op z'n muil timmert omdat hij ook een oogje had op Jeanine (hij had speciaal voor de gelegenheid condooms gekocht, die sukkel) en dan uw baas uitlacht omdat het zo'n zak is. Uw dertiende maand hebt u voor de gelegenheid uit de Geldmaat :) getrokken om het op te maken in dure Duitse bordelen, want u wordt morgen wakker in Düsseldorf. Samantha en de kinderen thuis weer over de zeik natuurlijk, ze had van die gore witte kaiserbroodjes gekocht, de vorige keer kon u er een spijker inrammen dus dank u vriendelijk. Maar een keertje weg mogen blijven van die thuisdictator ho maar. ENFIN, maar eerst dus Mathieu van der Poel tegen Wout van Aert, de eeuwige rivalen, de twee beste crossers van de planeet, Nederland tegen België, kampioen tegen kampioen. Live op de Belg en Eurosport. Het is vrijdag, drink bier, vier de cross en tot straks bij de VrijMiBo.