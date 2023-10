Dat is een plaatje van die kerel op de dam. Uitkering trekken en sociale huurwoning bezetten. Om de hele dag in een autistische bui de sfeer onaangenaam maken voor de niet-Moslims.

Elke dag wel een paar haatbaarden met een stoepbreed aan gezinsleden die bij deze man even kletsen over dat Allah de Joden zal vernietigen. En ze denken dat niemand hun verstaat of door heeft. Onopvallend spugen naar dorpse voorbijgangers.

Maar het is Amsterdam, he? Buiten de McDonalds verder op de jongens in trainingspakken en Gucci, die je Oma op Whatsapp oplichten. Een straatje achter de Dam zit de halve onderwereld aan de witwas. Geldwisselkantoortjes met meer fout dan goed geld. Meer pis dan regenwater. Winkels vol minimumloon en maximale overheads. De vaste klanten uit de Bijlmer komen de kleding na een weekendje uit toch even terugbrengen.

Een busje met gestolen fietsen fout geparkeerd. Die even de nieuwste E-bikes er in mikken terwijl niemand opkijkt. Politie rijdt voorbij met 200 likes op hun nieuwe Reel. W Hotel ligt machteloos aan een coke route maar checkt wel netjes of de ANWB jas Boomer die net binnen komt iets in het gebouw te zoeken heeft. Terrasjes vol Stadse Linkse rakkers die goude tijden kennen en iedereen de wereld willen gunnen, maar niet buiten hun bubbel kunnen want vreemden zijn gewoon vreemd, en fout, en onwenselijk.

Die fietstaxi's die een uurloon per minuut vragen. De Range Rover van de niet-Nederlands/Engels sprekende uitbater zonder betalende klanten. En de zwervers die tegen Paleis op de Dam hun met pis spetteren net voordat ze de met vieze handen de nieuwste huidinfecties uitstrijken over de gehele Albert Heijn. Tien PET flessen met pizza- en kattenbakresten eraan, zo het recyclingholletje in. Bonnetje naar de kassa en geld naar de Dealer op de hoekjes rond Warmoesstraat.

Een citytripper gaat bij de dam in een plas zwervervocht zitten. Want lekker hip bij een monument even de Nutellawaffel naar binnen werken terwijl je het plein op kijkt. Zoveel moois te zien. Kijk, de Palestijnse vlag vliegt bij een protest over powervrouwenrechten. Want Palestina drammers zijn het schuim wat in de Randstedelijke politieke meltingpot altijd naar de oppervlakte drijft. Om half drie op een werkdag.