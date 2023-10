Amsterdam en paaltjes. Het doet ons denken aan toen Nederland nog van ons was en het internet om te lachen (Klusje zit er weer op, Dumpert januari 2007). En nu is er nieuw kapotgrappig gedoe met paaltjes in Amsterdam. Het plan is om het centrum nog autoluwer te krijgen, en daarom worden er bruggen en sluizen afgesloten met roodwitte paaltjes. De binnenstadboomers — de generatie die zoop en naaide, snoof en kraakte — in hun miljoenenhuizen harststikkene blij natuurlijk. Ondernemers, taxichauffeurs en ene Immink pisboos. Want half uur omrijden, spookrijders, verkeersinfarcten in Amsterdam-C, levensgevaarlijke situaties, en types die dan maar de paaltjes aan gort rijden. Experiment gaat een jaar duren (365 dagen - red), en we zitten nog maar op DAG DRIE. Deze kostelijke alsook peperdure Amsterdamse klucht is o.a. te volgen bij Admiraal Heijn.

LOL, mooi was die tijd!