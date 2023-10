:

De vraag is: bij wie ligt de macht? De macht ligt de facto bij diegenen die een geweldsmonopolie bezitten, of daar het meeste aanspraak op maken. Zo zijn de Nazi's aan de macht gekomen. In Nederland is het duidelijk dat het geweldsmonopolie allang niet meer bij de staat ligt. De dreiging vanuit de "oemma" is inmiddels zo groot dat uitgesproken antisemitisme en oproepen om een islamitische staat te vestigen op grondgebied dat nu nog onder controle staat van democratisch gekozen besturen NIET wordt weersproken. Er vinden vrijwel geen arrestaties plaats, er is geen luide oproep aan de organisatoren om dit soort uitingen te voorkomen en er worden geen duidelijke strafmaatregelen in het vooruitzicht gesteld.

Het bestuur durft de confrontatie met de 'oemma' niet aan, zo lijkt het. En dat geeft te denken: bij wie ligt de macht werkelijk? Ik durf de stelling aan dat ons bestuur slechts wordt gedoogd zolang er subsidies binnen blijven stromen, de een na de andere wijk mag worden geïslamiseerd, en er onder het mom van diversiteit meer ruimte wordt gegeven aan de islam in het onderwijs, bij de politie, in het leger, en in het bestuur. Totdat de 'oemma' haar kans schoon ziet, onder dreiging van geweld de islamitische revolutie uitroept en het bestuur een kopje kleiner maakt, en er geen weg meer terug is.